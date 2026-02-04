Valle Mosso, Valdilana, spariscono le lamiere del falò di Natale: appello alla restituzione prima della denuncia

Episodio spiacevole a Valle Mosso di Valdilana nella giornata di domenica 2 febbraio.

Tra le ore 10.00 e le 15.00, nell’area privata adiacente a Piazza della Libertà, ignoti si sono appropriati di alcune lamiere custodite nella zona. Si tratta di materiale utilizzato ogni anno in occasione del tradizionale falò della Vigilia di Natale, indispensabile per proteggere la pavimentazione in asfalto durante l’accensione del fuoco.

Un oggetto di scarso valore economico, ma di grande utilità per la buona riuscita di una manifestazione molto sentita dalla comunità locale.

Dal luogo del furto arriva un appello diretto al buon senso di chi ha prelevato il materiale: l’invito è a riconsegnare le lamiere, depositandole nello stesso punto da cui sono state prese, evitando così ulteriori conseguenze.

In caso contrario, verranno visionate a breve le telecamere di sorveglianza della zona, situata peraltro nelle vicinanze della Caserma dei Carabinieri, e si procederà con regolare denuncia di furto.

L’auspicio è che prevalga il senso civico e che l’episodio possa chiudersi rapidamente con la restituzione del materiale.