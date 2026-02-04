Valdilana, rifiuti abbandonati ma la consigliera Crestani ripulisce: “Questa è inciviltà pura”

“Solo due mesi fa avevamo ripulito la stessa area insieme agli amici del Trivero Sub. Oggi è di nuovo sommersa dai rifiuti, lanciati da gente senza scrupoli dai finestrini. Questa non è distrazione: è totale mancanza di rispetto. Fa rabbia, questo non è menefreghismo: è inciviltà pura”.

A parlare, in un post apparso sui social, la consigliera comunale di Valdilana Chiara Crestani, nel corso di una passeggiata nei boschi del comune. In un'ora di “plogging” (termine utilizzato per indicare la pratica di raccolta dell'immondizia gettata a terra mentre si cammina o si corre) sono stati riempiti ben 6 sacchi. “Mi si è stretto il cuore, dico davvero – sottolinea – Non è possibile ritrovare così tanti rifiuti sul ciglio della strada. Si trova davvero di tutto, anche le cose più incredibili come ad esempio una pistola ad acqua. È davvero assurdo”.

Da qui l'appello a tutti i cittadini di buona volontà: “Credo ancora in un mondo migliore, fatto di attenzione, rispetto e umanità… anche se qualcuno sembra fare di tutto per dimostrare il contrario. Continuerò a fare la mia parte ma più siamo più si avranno benefici per l'intera collettività. Riscopriamo il rispetto per l'ambiente e il senso civico. Basta davvero poco prendersi cura del nostro territorio. L’esempio vale più delle parole”.