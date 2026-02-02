A Oropa la Festa della Candelora, in tanti alla processione e alla Santa Messa in Basilica FOTO

Folta partecipazione a Oropa dove la comunità biellese si è ritrovata al Santuario per la tradizionale Festa della Candelora. Le celebrazioni hanno avuto luogo questa mattina, 2 febbraio, davanti alla Basilica Antica. Alla solenne processione è seguita la Santa Messa presieduta dal vescovo di Biella Roberto Farinella.

La presentazione al Tempio di Gesù viene popolarmente chiamata Festa della Candelora, perché in questo giorno si benedicono le candele, simbolo di Cristo, vera “luce per illuminare le genti”, come il bambin Gesù venne chiamato dal vecchio Simeone al momento della presentazione al Tempio di Gerusalemme, prescritta dalla Legge giudaica per i primogeniti maschi.

Infatti, proprio il 2 febbraio cade appunto 40 giorni dopo il 25 dicembre, giorno della nascita di Gesù.