“Cartoline invernali” da Sordevolo, Muzzano e Occhieppo Superiore (foto di Roberto Canova)

Scatti della nevicata intensa di queste ore sono arrivate anche dai paesi della Valle Elvo. In particolare dagli abitati di Sordevolo, Muzzano e Occhieppo Superiore. Anche qui, la neve ha trasformato i verdi paesaggi di queste zone in cartoline invernali davvero suggestive.