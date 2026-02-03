 / Valle Elvo

Valle Elvo | 03 febbraio 2026, 17:20

“Cartoline invernali” da Sordevolo, Muzzano e Occhieppo Superiore FOTO

Scatti della nevicata intensa di queste ore sono arrivate anche dai paesi della Valle Elvo. In particolare dagli abitati di Sordevolo, Muzzano e Occhieppo Superiore. Anche qui, la neve ha trasformato i verdi paesaggi di queste zone in cartoline invernali davvero suggestive. 

g. c.

