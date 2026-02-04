Da Biella alle Olimpiadi di Milano-Cortina: l'Alpino Alessandro Piccolo farà il volontario

Da Biella partirà un piccolo contingente di Alpini in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Non sono ancora stati resi noti i numeri definitivi dei partecipanti dell'ANA Biella ma i primi nomi stanno cominciando a circolare: parliamo di Giuseppe Pecorini (Cerreto), Raffaele Perini (Brusnengo) e Alessandro Piccolo (Mosso Santa Maria).

Proprio quest'ultimo, consigliere comunale di Cossato e penna nera biellese, prenderà servizio a Milano, nell'Arena Santagiulia, per le gare maschili e femminili di hockey su ghiaccio. Si occuperà di accoglienza dei visitatori e di guida alla sistemazione degli spettatori sugli spalti. “Sono molto emozionato – confida – Mai avrei pensato di prendere parte, come volontario, ad un evento sportivo di caratura mondiale come le Olimpiadi Invernali”.

La sua candidatura è stata inoltrata quasi un anno fa, durante i giorni dell'Adunata Nazionale degli Alpini a Biella. “In quel periodo erano state condivise dal Comitato Olimpico le domande di partecipazione e adesione – confida Piccolo – Non ci ho pensato un attimo e ho inviato la mia richiesta. A settembre è poi arrivata la risposta positiva, dopo una serie di incontri e videocall. Sono davvero orgoglioso di rappresentare il Biellese come cittadino e Alpino e di svolgere un compito molto importante nelle settimane delle Olimpiadi”.

Un'esperienza davvero unica, che saprà arricchirlo moralmente: “È sicuramente una bella sfida personale – spiega - Mi confronterò con altre persone provenienti da ogni parte del mondo, tutte esperte e con bagagli di competenze davvero importanti. È l'occasione per apprendere nuove situazioni di intervento da condividere in futuro con il mio territorio”.





