Andorno Micca, la nuova Pro Loco si presenta ai cittadini: si comincia con la Fagiolata di Carnevale FOTO

C'era grande curiosità e interesse nel comune di Andorno Micca per la presentazione ufficiale della nuova Pro Loco. L’incontro, andato in scena nel pomeriggio di domenica 1° febbraio, nei locali del Polivalente, ha registrato un’ottima partecipazione, con circa un centinaio di persone presenti.

Ad aprire gli interventi il vicesindaco Matteo Rosazza, che ha portato i saluti del sindaco Davide Crovella e dell’amministrazione comunale, sottolineando l’importanza della Pro Loco come strumento di valorizzazione del territorio e di aggregazione per la comunità.

Hanno poi preso la parola il neopresidente Osama Hamache e il vice Alberto Liuni, che hanno illustrato il progetto, gli obiettivi dell’associazione e i primi eventi in programma, ringraziando l’UNPLI provinciale, nella persona di Danila D’Alessandro, per il supporto fornito nella fase di avvio, e le precedenti realtà associative che si erano alternate nel corso degli ultimi anni.

Inoltre, durante la cerimonia di presentazione, sono stati prima presentati i membri del direttivo, poi ha preso la parola l’assessore Andrea Ferrero, ideatore del progetto, che con emozione ha evidenziato come la nascita della nuova Pro Loco sia un traguardo condiviso con il sindaco e l’intera amministrazione, oltre a ribadire il ruolo centrale della stessa per il paese, con l'invito alla cittadinanza a partecipare attivamente ricordando il lavoro svolto nei primi diciotto mesi di mandato per il rilancio di Andorno Micca.

La presentazione si è conclusa con una merenda offerta ai presenti ed è stata l’occasione per avviare i tesseramenti e la vendita dei buoni del primo evento in programma: la fagiolata di venerdì 14 febbraio, con inizio della distribuzione dalle 12.