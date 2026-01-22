Rosazza premiata dal FAI, 25mila euro per le Fontane Parlanti. Delmastro: "5544 volte grazie ai cittadini"

La Delegazione FAI di Biella accoglie con grande soddisfazione l’esito del bando nazionale “I Luoghi del Cuore” , che ha premiato il progetto “Fontane Parlanti” del comune di Rosazza, primo nella provincia di Biella, con l’assegnazione del finanziamento massimo previsto pari a 25.000 euro, grazie alle 5.544 firme raccolte.

Il riconoscimento del FAI si inserisce all’interno di un più ampio progetto di valorizzazione del borgo, del valore complessivo di 247.200 euro, costruito nel tempo dall’amministrazione comunale attraverso un percorso articolato di progettazione e reperimento di risorse. «Residuano ancora taluni importi da trovare per chiudere il cerchio – spiega il sindaco di Rosazza, Francesca Delmastro delle Vedove – e anche la più piccola delle donazioni ha un valore», sottolineando come il successo del progetto rappresenti «la dimostrazione più evidente della cocciutaggine con cui un’intera squadra di amministratori e dipendenti ha perseguito l’obiettivo».

«Un infinito ringraziamento va alla Delegazione del FAI di Biella per il supporto costante e insostituibile che ha fornito al Comune nella raccolta firme per poter accedere al bando, dove poi il progetto ha fatto la differenza. 5544 volte grazie ai cittadini biellesi che si sono stretti intorno alla nostra comunità e ci hanno sostenuti».

«Il riconoscimento ottenuto da Rosazza - conclude il capo gruppo del FAI di Biella, Davide Furfaro - conferma l’efficacia di un percorso di collaborazione tra amministrazione comunale, FAI e territorio. Le firme raccolte esprimono un senso di appartenenza autentico e una volontà condivisa di prendersi cura di Rosazza e della sua storia. Senza l'impegno del Comune, che ha seguito il progetto con determinazione e costanza, tutto ciò non sarebbe stato possibile. Si apre ora una fase concreta di tutela e valorizzazione di un bene di grande valore storico e simbolico».