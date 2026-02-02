Biellese in lutto per la morte di Roberto Rastello, mancato prematuramente all'affetto dei suoi cari. Aveva 41 anni. Era molto conosciuto in tutto il territorio e apprezzato per le sue qualità umane. In molti, sui social, stanno condividendo messaggi di vicinanza ai familiari. La veglia di preghiera avrà luogo domani, alle 19.15, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo, a Candelo. Sempre qui si terranno i funerali, affidati all'Impresa Funebre Bonino, alle 15 di mercoledì 4 febbraio.
02 febbraio 2026
Lutto nel Biellese, è mancato Roberto Rastello: aveva 41 anni
