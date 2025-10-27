Andorno, si va verso la rinascita della Pro Loco. Ferrero: “Persone interessate, siamo sulla strada giusta”

“È stata una serata interessante e ricca di spunti: il riscontro è stato più che positivo”. A parlare l'assessore a Eventi e Manifestazioni del comune di Andorno Micca Andrea Ferrero, a margine dell'incontro in programma lo scorso 16 ottobre che ha richiamato un gran numero di cittadini. Lo scopo del confronto è ormai noto: ridare vita alla Pro Loco, dopo un'assenza di quasi 5 anni.

Da mesi, infatti, è al lavoro l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Davide Crovella, proprio per rimettere in moto la macchina dell'associazionismo locale. Proprio questa realtà, in passato, aveva ricoperto un ruolo centrale nella realizzazione di iniziative rivolte a tutte le fasce d'età della popolazione. “Come riportato in più occasioni, il progetto nasce con uno spirito indipendente ma che vedrà il massimo sostegno del Comune, disponibile a concedere uno spazio per la Pro Loco che verrà – sottolinea Ferrero – Occorre però che le persone facciano un passo avanti e così è stato. Dieci persone hanno espresso interesse e lasciato i propri recapiti per essere richiamati. A questo incontro, ne seguirà un secondo di natura tecnica per fare un po' di ordine e formare il primo direttivo, oltre a radunare i primi volontari per l'attività di base così da ripartire”.

I tempi non sono ancora certi ma entro la primavera prossima sarebbe auspicabile formare un primo gruppo così da avere il tempo necessario per programmare un primo calendario di eventi in vista dell'estate, oltre a collaborare con gli altri soggetti del paese. Oggi, ad Andorno, sono presenti diverse associazioni che stanno portando avanti alcuni appuntamenti nel corso dell'anno. “Ci sono buone sensazioni, forse siamo vicini alla ricostituzione di una Pro Loco energica, giovane e piena di idee – confida Ferrero - Ma per farlo ci vogliono persone intraprendenti e volenterose. Siamo sulla strada giusta”.