La Cervo R.B.: “Forza 4” contro Lessona FOTO

Netta vittoria nel derby con gol di Cavalli, Francesco Cinguino, Siviero e Dabbene. Matteo Pegoraro: «Peccato per il gol preso, ma continuano i risultati positivi». Mister Rubini: «Benissimo contro la quarta in classifica. I cambi sono entrati con testa e piglio giusti».

Clima da derby rispettato a Castelletto per La Cervo R.B.-Lessona, con Finotto e compagni accolti dal calore dei coscritti di Buronzo, a fronte dei parecchi tifosi ospiti giunti al “Leandro Poma”. Biancoblù in campo con Pegoraro, Giorgi, Cerutti, Piras, Naingoran, Colombo, Emanuele, Finotto (Niccolò Cinguino), Francesco Cinguino (Dabbene), Cavalli, Giana (Siviero).

Partita subito viva al 6’, quando Giorgi scambia con Giana e va sul fondo destro: sul cross teso nessuno arriva sulla palla. Al 7’ Emanuele conquista una punizione poco fuori area sulla sinistra: destro a mezza altezza di Cavalli che si infila sul lato opposto per l’1-0. Al 9’ Colombo recupera palla e serve Cavalli, che imbuca per Francesco Cinguino: il centravanti di casa entra in area e raddoppia, fulminando il portiere in uscita. Al 39’ prima occasione ospite con Alvaro, che colpisce il palo al volo su assist dalla sinistra di Maggio.

La ripresa si apre con una palla gol per il Lessona: destro di Girardi respinto da Pegoraro. Biancoblù in dieci al 62’, quando Cerutti entra duro a metà campo e viene espulso. La gara si riapre due minuti dopo: lancio lungo, Pegoraro respinge corto, Mania raccoglie e lo supera con un pallonetto da 25 metri. All’81’ Siviero conquista palla sulla destra, si accentra, salta due avversari, si presenta davanti al portiere e lo infila con un tocco morbido per il 3-1. Il poker arriva nel recupero, al 95’: Giorgi verticalizza sulla destra per Niccolò Cinguino, che entra in area e scarica per Dabbene, a segno in diagonale.

Matteo Pegoraro è soddisfatto nonostante il gol subito: «Non riusciamo a tenere la porta inviolata, ma continuiamo la nostra striscia di risultati positivi con un +12 sul Lessona».

Per mister Alessandro Rubini la partita è stata come se l’aspettava: «È andata benissimo contro una buona squadra, quarta in classifica. Dopo il 2-0 ci siamo abbassati e abbiamo perso un po’ di distanza e ritmo. Potevamo gestirla meglio e l’abbiamo riaperta. La mezz’ora in dieci è stata complicata, ma i cambi, entrati con testa e piglio giusti, hanno fatto la differenza».