La Corale di Casapinta cerca nuove voci, unisciti al coro

La Corale di Casapinta APS lancia un invito aperto a tutti gli amanti del canto: chiunque abbia voglia di cantare e condividere la musica è benvenuto a far parte del coro. Non servono competenze particolari: quello che conta è "la voglia di cantare, stare bene e condividere musica", come si legge nel volantino che pubblicizza l'iniziativa.

Le prove si tengono tutti i giovedì dalle 21 presso il Salone Polivalente ex Cinema di Casapinta, in via Bassetti 3. È l’occasione per chi desidera mettere la propria voce a servizio del coro, contribuendo a creare un gruppo musicale attivo e coeso.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la presidenza al numero 3486006406 o la direzione del coro al 3479101581.

Ti piace cantare? Cosa aspetti, unisciti alla Corale di Casapinta, la tua voce può fare la differenza.

s.zo.

