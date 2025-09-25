Andorno, il sindaco Crovella chiama a raccolta i cittadini: “Ridiamo vita alla Pro Loco entro la primavera”

“Servono volontari intraprendenti e pieni di entusiasmo per ricostituire una Pro Loco giovane e ricca di idee”. È l'accorato appello del sindaco di Andorno Micca Davide Crovella e dell'assessore a Eventi e Manifestazioni Andrea Ferrero che, da alcuni mesi, sono al lavoro per rimettere in moto la macchina dell'associazionismo locale. Proprio questa realtà, in passato, ha ricoperto un ruolo centrale nella realizzazione di iniziative rivolte a tutte le fasce d'età della popolazione.

Come riportato dall'amministrazione, il progetto nasce con uno spirito indipendente ma che vedrà il massimo sostegno da parte del Comune, disponibile a concedere uno spazio per la Pro Loco che verrà nel centro del paese da usare come sede. L’obiettivo è chiaro: entro la primavera prossima sarebbe auspicabile formare un gruppo di almeno dieci volontari, cinque dei quali per la composizione del nuovo consiglio direttivo, così da avere il tempo necessario per programmare un primo calendario di eventi estivi.

Oggi, ad Andorno, sono presenti diverse associazioni che stanno portando avanti alcuni appuntamenti nel corso dell'anno, come la locale squadra di calcio Valle Cervo Andorno o le realtà comunitarie di frazioni del paese, come Locato e Lorazzo. “Siamo contenti che tutte queste abbiano ridato slancio alla socialità e realizzato momenti di aggregazione ma è tempo che la nostra comunità ritrovi la sua Pro Loco - sottolinea Crovella – La sua storia recente non è stata semplice: rinata nel 2014 dopo un periodo di inattività, ha dovuto interrompere bruscamente la sua attività durante il periodo Covid. Ora però c'è la volontà di farla rivivere. L'idea è di formare un gruppo di giovani leve, motivato, pronto a mettersi a disposizione per il bene del paese. Chi fosse interessato può mettersi in contatto con gli uffici comunali”.