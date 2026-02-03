Ponte sul Torrente Cervo: al via i lavori di manutenzione straordinaria

Al via i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul Torrente Cervo a Biella, lungo la S.P. 142/A – Variante Raccordo, al chilometro 1+000. L’intervento, come si legge nel documento a firma di ANAS pubblicato sull'albo pretorio, prevede la realizzazione "di una paratia in pali trivellati in conglomerato cementizio nell’alveo del torrente, con opere propedeutiche e accessorie". Il tratto interessato dai lavori è di circa 650 metri.

I lavori, autorizzati ai sensi del Regio Decreto 523/1904 per fini idraulici, sono affidati ad un raggruppamento temporaneo di imprese con sede a Torino. La consegna dei lavori è stata formalizzata il 17 dicembre 2025, e il tempo contrattuale per questo primo stralcio è previsto in 120 giorni, a cui seguirà un secondo stralcio di intervento.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario l’accesso temporaneo anche a fondi privati che comprendono appezzamenti utilizzati in parte a seminativo e in parte a prato.

L’accesso, ci legge nel documento, sarà strettamente limitato alle esigenze di cantiere e gestito in modo da ridurre al minimo eventuali interferenze con le attività agricole. Al termine dei lavori, le aree attraversate saranno ripristinate allo stato originale, con eventuali riparazioni eseguite a regola d’arte. La Direzione Lavori manterrà inoltre la facoltà di impartire prescrizioni operative legate a sicurezza, condizioni idrauliche o meteo-idrologiche.