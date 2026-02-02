Sospensione delle manifestazioni a Sala Biellese: "Non fare una festa domani, vuol dire più fatica per farne una dopo domani"

Riceviamo e pubblichiamo:

"A seguito di quanto emerso per la sospensione delle manifestazioni a Sala Biellese vorrei esprimere il mio pensiero..

Sono una socia del comitato ARCI AMICI DI BORNASCO, associazione con cui posso dire di essere cresciuta perché fin da bambina ho sempre partecipato passivamente e poi attivamente alle varie manifestazioni del paese questo perché i miei genitori, in particolar modo mio papà, ha un legame profondo con Sala Biellese e ha sempre tenuto al bene di questo paese.

Le feste di paese sono ciò che tengono attiva la comunità, sono momenti di forte aggregazione sociale. Dove oggi é sempre più difficile da matenere e portare avanti ma in qualche modo ci si prova, finché ci sono persone come quelle all’interno del nostro comiatato che hanno voglia di dedicare il proprio tempo a questo, tempo che non é ripagato in denaro, é una forma di volontariato per il bene del paese, ma che restituiste tanta soddisfazione quando vedi alla manifestazione per cui hai lavorato ore e ore tanta gente attorno a te, ecco é questo ciò che ripaga, vedere che hai fatto del bene alla tua comunità!

Ho fatto questa premessa per far capire a questi consiglieri nonché uno di loro anche Vice sindaco che il modo in cui hanno agito, non é quello corretto. Le regole e le leggi, ci sono e cambiano in continuo, lo sappiamo tutti. É giusto adeguarsi ma non si può pensare di far scomparire e spegnere le cose belle di un paese.

Non fare una festa domani, vuol dire più fatica per farne una dopo domani.

Forse, permettetemi di dirlo, a voi che avete voluto tutto ciò non avete neanche idea di cosa voglia dire perché le volte che vi ho visto ad una festa del nostro paese posso contarle sulle dita delle mie mani.

Poi provo a mettermi nei panni di Stefania nonché Sindaco e credo ci sia solo tanta amarezza perché un gesto del genere é segno di NON fiducia nei suoi confronti! ..o forse invidia.. !?

Un Sindaco che a differenza di Vice e alcuni consiglieri crede nelle associazioni e che ha sempre cercato collaborazione tra le parti.

Se le precedenti amministrazioni hanno voluto più volte concederci in comodato la struttura comunale da sottolineare aperta quindi con vincoli ben diversi da una chiusa è perché ha dato fiducia ad una società che ha sempre mantenuto l'area in buone condizioni e migliorandola anche in alcuni casi sotto l'aspetto della sicurezza, con le proprie possibilità e disponibilità creando così una sinergia con le varie amministrazioni, quella che è mancata con una parte

di quella attuale.

Con ciò, non intendo che non bisogna mettere a norma le strutture ma intendo dire che ci si deve aiutare, solo così si superano gli ostacoli, mettere il bastone fra le ruote non porta da nessuna parte. Ma é sicuramente più facile che affrontare i problemi.

E ricordiamoci che anche quando è tutto in regola secondo le normative vigenti quello che fa la differenza è sempre il BUON SENSO.

Un pensiero personale, condiviso da tutti i componenti del gruppo Arci Amici di Bornasco".