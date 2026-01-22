Piedicavallo, ecco il nuovo volto del ponte sul Mologna: l'alluvione 2020 l'aveva spazzato via FOTO

“La riapertura del ponte sul torrente Mologna è l'ultimo tassello di un lungo percorso di interventi che hanno interessato il paese di Piedicavallo dopo i danni provocati dall'alluvione dell'ottobre 2020. Ora, la popolazione può finalmente vedere l'opera conclusa”. Non nasconde la soddisfazione il sindaco Carlo Rosazza Prin che annuncia la fine dei lavori di ricostruzione della storica via di collegamento, detta anche del Valier.

Per l'occasione, sono stati impiegati quasi 400mila euro derivanti dai fondi delle terre di confine con le regioni autonome. Tuttavia i tempi di conclusione del cantiere si sono allungati per consentire la messa in sicurezza e il pieno rifacimento delle difese spondali del corso d'acqua, portate via dalla piena dell'acqua che aveva spazzato via e gravemente danneggiato diversi viadotti del borgo affacciato sulla Valle Cervo. Il ponte pedonale del Vallier, documentato fin dall’antichità, collega le abitazioni della parte alta del paese separate dal Mologna, e, nel corso dei secoli, è stato più volte portato via dalle piene impetuose del torrente.

Quello portato via dalle acque nel 2020, era stato ricostruito a seguito della piena del 13 ottobre 1910; evento che vide il crollo anche del ponte in pietra del “Chioso”, sulla centrale via Roma. Il territorio di Piedicavallo, infatti, è disseminato di corsi d’acqua: dai semplici impluvi fino ai 5 torrenti la cui portata, variabile nel corso dell’anno, non viene mai meno. L’evento alluvionale dei primi giorni dell’ottobre del 2020 li ha interessati tutti ma, in particolar modo, le aste torrentizie del Cervo e del Mologna.

Dopo aver finalmente ricostruito le difese spondali, si è poi proceduto con la ricostruzione del ponte del Valier, tenendo conto dei profondi cambiamenti che l’alveo ha subito. Il nuovo ponte pedonale, ad arco ribassato metallico, progettato dall’ingegner Laura Piccinelli, presenta particolari caratteristiche: innanzitutto ha una larghezza netta di 1,60 metri, simile al precedente mentre la lunghezza tra gli appoggi è di 22,77 metri. Quello di prima era di 14 metri.

“Un doveroso ringraziamento va' alle figure coinvolte nell’opera per quanto svolto con grande impegno e competenza – sottolinea il primo cittadino – In particolare il progetto, architettonico e strutturale, e la direzione dei lavori, affidata all'ingegner Laura Piccinelli, con le imprese impegnate nei lavori e il collaudo delle strutture a cura dell'ingegner Emanuele Giletti”.

Infine, nell’area rinnovata, a due passi dall’ingresso del nuovo ponte, ha trovato posto una fontana in pietra che i familiari, assieme alla Confederazione Italiana Agricoltori – CIA di Biella, ha voluto donare alla comunità di Piedicavallo in memoria di Guido Ramella Levrin.