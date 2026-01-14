Teens Basket in trasferta a Collegno: questa sera l'incontro

Dopo la battuta d’arresto di domenica scorsa, i ragazzi arancioblù del Teens Biella tornano in campo questa sera, martedì 14 gennaio, alle ore 21.00, a Collegno, per disputare l’ultima partita del girone d’andata, valida come recupero della sedicesima giornata di campionato.

Di fronte ci sarà il Teen Torino, formazione attualmente terzultima in classifica. Un dato che, come sottolinea l’esperienza del campionato, non può però trarre in inganno: ogni gara va affrontata con la massima attenzione e decisa esclusivamente sul parquet.

I lanieri scenderanno in campo con l’obiettivo di riprendere il filo del campionato e provare a riportare a Biella due punti che mancano ormai da tre turni, un digiuno considerato eccessivo rispetto al potenziale espresso dalla squadra. Mentalità e decisione saranno le chiavi indicate per cercare di espugnare il campo torinese e chiudere al meglio il girone d’andata.