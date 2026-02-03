L'abbraccio di Sala Biellese a Serafino per i suoi 100 anni

Giornata importante quella di ieri lunedì 2 febbraio a sala Biellese dove si è festeggiato un compleanno di una persona speciale per il paese.

"Serafino, oggi festeggiamo un pezzo di storia del nostro paese. Cent’anni portati con la dignità di chi ha visto il mondo cambiare e ha contribuito a renderlo più libero - si legge in un post sui social del Comune di Sala - . Sala Biellese ti abbraccia con gratitudine: sei la nostra memoria storica, il nonno di tutta la comunità e un testimone prezioso dei valori della Resistenza. Che questa giornata sia speciale quanto lo è la tua presenza tra noi. Buon compleanno di cuore!"