Basket serie C: Il Teens vince il recupero contro il Teen Torino a Collegno 82-66.

Il Teens nel recupero di ieri, mercoledì 14/01, vince a Collegno con una prova commovente, solo 6 giocatori senior praticamente per tutta la partita a causa di un infortunio al gomito a capitan Zimonjic dopo appena 37” di gioco, oltre a Cardani non sceso in campo a causa di un infortunio durante l’allenamento di martedì.

Sale così a quota 22 la squadra arancioblu a -2 dal terzo posto, imponendosi nonostante le difficoltà sul campo di Collegno. La partita, subito in salita all’intervallo recitava 38-34 per i padroni di casa, poi al rientro dagli spogliatoi, i biellesi con una super difesa piazzano un parziale di 8-22 indirizzando così la contesa a loro favore, il quarto quarto vede ancora gli arancioblu prevalere 20-26, e così a 1 minuto dal termine c’è l’ingresso in campo del primo under a referto, prodotto della cantera biellese Giovanni Ceretti, e a 26 secondi é l’ora del baby Magnolo Sebastiano per gli ultimi secondi di garbage time.

Parziali: 17-18; 21-16; 8-22; 20-26.

Tabellini: De Bartolomeo 26, Blair 19, Tuninetto 16, Leone 11, Gagliano 5, Roncarolo 5, Zimonjic, Ceretti, Magnolo.