CRONACA | 03 febbraio 2026, 11:40

Altro sinistro, a Pettinengo perde il controllo dell'auto in discesa FOTO

Accertamenti affidati ai militari dell'Arma.

Altro sinistro, a Pettinengo perde il controllo dell'auto in discesa

Un altro sinistro stradale autonomo è avvenuto sulle strade del Biellese. Dopo Bioglio, i Carabinieri sono giunti anche in via Vittorio Emanuele, nel comune di Pettinengo: stando alle prime ricostruzioni, la persona alla guida avrebbe perso il controllo dell'auto mentre stava affrontando una curva in discesa. Sono in corso i dovuti accertamenti.

g. c.

