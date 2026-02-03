Altro sinistro, a Pettinengo perde il controllo dell'auto in discesa FOTO

Un altro sinistro stradale autonomo è avvenuto sulle strade del Biellese. Dopo Bioglio, i Carabinieri sono giunti anche in via Vittorio Emanuele, nel comune di Pettinengo: stando alle prime ricostruzioni, la persona alla guida avrebbe perso il controllo dell'auto mentre stava affrontando una curva in discesa. Sono in corso i dovuti accertamenti.