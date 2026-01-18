Teens Basket: scontro impari ad Alba, i biellesi non mollano

La formazione arancioblù esce sconfitta dal parquet di Alba, al termine di una gara affrontata in condizioni di emergenza e con rotazioni ridotte al minimo. A referto si sono presentati soltanto sei giocatori senior, con Cardani inserito in lista ma impossibilitato a scendere in campo per infortunio, oltre a due Under. Una situazione che ha inevitabilmente inciso sull’andamento del match, pur senza intaccare lo spirito competitivo del gruppo.

Gli stop dell’ultima settimana – Cardani, capitan Zimonjic e, a ridosso della gara, Leone – hanno costretto il quintetto biellese a una gestione estrema delle energie. Dopo l’intervallo, infatti, la squadra ha dovuto affrontare l’intero secondo tempo con soli cinque uomini effettivi, senza la possibilità di effettuare cambi: l’unico sollievo è arrivato dai timeout.

Nonostante tutto, i lanieri hanno tenuto testa ai padroni di casa con grande determinazione. All’intervallo lungo Alba conduceva di appena quattro lunghezze (52-48), segnale di una partita rimasta a lungo in equilibrio. Nella ripresa, i cinque biellesi in campo hanno disputato tutti i venti minuti finali con caparbietà, restando agganciati agli avversari fino alla sirena conclusiva.

A fare la differenza, nel finale, è stata la prestazione al tiro dalla lunga distanza della formazione albese, che ha fatto registrare percentuali molto elevate da tre punti, indirizzando la contesa nei momenti decisivi.

Resta comunque da sottolineare l’atteggiamento mentale dei biellesi, capaci di non mollare mai e di provare a giocarsi la partita fino in fondo, pur in presenza di oggettive difficoltà nelle rotazioni. Ora una settimana “tipo”, senza turno infrasettimanale, potrà consentire di lavorare sul recupero degli infortunati, con la consapevolezza che, al completo, la squadra dispone delle qualità necessarie per rimanere nelle posizioni alte della classifica.

Tabellino:

De Bartolomeo 29, Blair 25, Tuninetto 15, Roncarolo 13, Leone 4, Gagliano 2; Cardani ne, Zatta ne, Mora ne.