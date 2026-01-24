Teens Basket Biella: al via la sfida casalinga contro Lerici per consolidare la classifica

Seconda giornata di ritorno, il Teens Basket Biella sfida alle ore 18:00 di domenica 25 gennaio la formazione lericina, che attualmente occupa la dodicesima posizione in classifica con 12 punti.
Il Teens torna a giocare in casa alla ricerca di certezze e di punti per mantenere una posizione alta in classifica. Tornare a vincere in casa significherebbe una bella iniezione di fiducia per la formazione biellese.
Nonostante gli infortuni, il gruppo arancio blu del Teens cercherà in tutti i modi di avere la meglio sui liguri, già battuti all’andata, e proseguire così la corsa al top della classifica.
Biglietteria aperta dalle ore 16:45 palla a due alle ore 18:00.