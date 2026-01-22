Un altro incidente a Biella, ferito stavolta un motociclista

Un altro sinistro stradale si è verificato nella mattinata di oggi, 22 gennaio, nel comune di Biella. Dalle informazioni raccolte, nei pressi della rotonda di via Galimberti e via Addis Abeba, si sono scontrate un'auto e una moto per cause al vaglio delle forze dell'ordine.

Ad avere la peggio il centauro, subito assistito e soccorso dal personale sanitario del 118, poi trasportato al Pronto Soccorso in codice verde. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella raccolta dei rilievi che stabiliranno la dinamica dell'incidente.