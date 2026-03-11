Gaglianico, tre giornate dedicate al cuore: screening gratuiti per prevenire l'ictus

Mettere al sicuro la propria salute con un semplice controllo: è questo l’invito che l’associazione A.L.I.Ce. Biella O.D.V., col patrocinio del Comune di Gaglianico, rivolge alla cittadinanza per il mese di marzo.

Attraverso una serie di pomeriggi dedicati alla prevenzione cardiovascolare, i cittadini avranno l'opportunità di sottoporsi a screening mirati presso i locali della Biblioteca di via XX Settembre, 14. L'iniziativa punta i riflettori sull'importanza della diagnosi precoce, strumento fondamentale per contrastare l'insorgenza di patologie gravi come l'ictus.

Il calendario degli appuntamenti

Le sessioni di screening si terranno nelle seguenti date:

Giovedì 12 marzo

Martedì 17 marzo

Martedì 24 marzo

Il personale medico sarà a disposizione dei cittadini dalle ore 15.30 alle 19.

I destinatari dell'iniziativa

Per garantire l'efficacia dell'intervento, lo screening è riservato a una specifica platea di utenti. Possono prenotarsi i cittadini di età compresa tra i 40 e i 70 anni, a patto che non siano già in trattamento per patologie cardiovascolari e che non abbiano mai effettuato in precedenza un ecodoppler dei tronchi sovraortici (TSA).

Come partecipare

Le visite si svolgeranno presso la Biblioteca di via XX Settembre, 14. Dato il carattere specialistico dei controlli e la necessità di gestire i flussi, la prenotazione è obbligatoria.

I cittadini interessati possono riservare il proprio posto attraverso i seguenti canali:

Telefono: 015 2546409 ( in orari prefissati dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 15:00 )

015 2546409 ( in orari prefissati dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 15:00 ) E-mail: tecnico1@comune.gaglianico.bi.it

L'iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Banca Simetica e dal progetto Spazio alla Comunità, confermando la forte rete di solidarietà e attenzione al benessere che caratterizza il territorio biellese.