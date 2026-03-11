Valdilana, la Pia Istituzione Medico Sella rilancia il proprio impegno per la comunità

La Pia Istituzione Medico Sella, realtà storica nata dalla fusione per incorporazione della Fondazione Opera Pia Sella, guarda al futuro con rinnovato slancio. Da sempre impegnata nei campi educativo, culturale e sociale, l’istituzione custodisce e valorizza un patrimonio storico, scientifico e artistico di grande rilievo, promuovendo al tempo stesso iniziative e attività aperte alla comunità.

Con il nuovo consiglio direttivo prende forma una fase di rilancio che intende rafforzare il ruolo della fondazione come luogo vivo di incontro, cultura e partecipazione. Le progettualità già avviate per il 2026 testimoniano la volontà di dare nuova linfa all’istituzione, mantenendo saldo il prestigio e la responsabilità che la storia le affida ma con uno sguardo contemporaneo e dinamico, capace di dialogare con il territorio e con le nuove generazioni. In questo contesto si inserisce la partecipazione della fondazione a un importante momento culturale che si terrà nei prossimi giorni a Strongoli, in provincia di Crotone, città legata alle origini familiari di Irene di Targiani Giunti (1874–1968).

Figura di straordinaria modernità, fu protagonista di un impegno innovativo nel campo sociale e infermieristico, distinguendosi come una delle pioniere della professionalizzazione dell’assistenza sanitaria femminile in Italia. Il perché di questo invito è da ricercarsi nel forte legame che legava Irene di Targiani Giunti e il Conte Nicolò Sella di Monteluce, per anni presidente della ora Pia Istituzione Medico Sella. Grazie alla sensibilità della famiglia e alla volontà di custodirne la memoria, i diari e gli scritti della Targiani – giunti in eredità al Conte – sono stati conservati e successivamente valorizzati nella pubblicazione del volume La Croce Rossa Italiana – nei diari e nella vita, curato da Virginia Braida Gozzi e Lelia Zangrossi Crosa.

L’invito ricevuto dal Comune di Strongoli per partecipare a una conferenza dedicata a questa figura storica è stato accolto con grande apprezzamento dalla Pia Istituzione Medico Sella. Un riconoscimento importante non solo per la caratura del personaggio celebrato, ma anche per il valore affettivo e culturale che Irene di Targiani Giunti rappresenta per la famiglia Sella e per il territorio biellese. Per questo motivo una delegazione della fondazione sarà presente al convegno in programma nel fine settimana, portando simbolicamente con sé un frammento di Valdilana.

L’incontro rappresenta infatti un’occasione preziosa di dialogo tra territori lontani geograficamente ma uniti da una storia comune, con l’auspicio di avviare nuove collaborazioni culturali e progettuali capaci di valorizzare entrambe le comunità. La partecipazione all’iniziativa calabrese si inserisce pienamente nella visione della nuova governance della fondazione: promuovere cultura, memoria e territorio attraverso relazioni e scambi che possano generare nuove opportunità di crescita condivisa.

Nel solco della propria tradizione, ma con uno sguardo aperto al futuro, la Pia Istituzione Medico Sella si prepara così a vivere una nuova stagione di attività e iniziative, confermandosi non solo custode di una storia importante, ma anche laboratorio di idee e punto di riferimento per la comunità. Perché la storia non è soltanto memoria: è un ponte capace di unire persone, territori e generazioni, trasformando il passato in una risorsa viva per costruire il futuro.