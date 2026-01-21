TeamVolley, gare e sfide: il punto del settore giovanile FOTO

Si è chiuso un altro weekend lungo per il Settore Giovanile del TeamVolley. Ennesima vittoria per il Botalla, sempre più solo in vetta al girone di Prima Divisione TST . Debutto stagionale nel torneo 4x4 per le nostre giovanissime formazioni Under12 , targate Conad.

Prima Divisione TST Girone D - 11a giornata

Palestra comunale di Tollegno (BI)

GS Tollegno – BOTALLA TEAMVOLLEY 0-3

(17-25/23-25/9-25)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Zoia 1, Boggiani 6, Cena ne, Gariazzo 8, Masserano 15, Lanari 1, Di Stefano, Caffaro 5, Pivotto 12, Barengo 3, Guzzo (L1), Rege (L2). Coach Marco Allorto.

Coach Marco Allorto: «Affrontavamo un turno infrasettimanale un po’ particolare, con un gruppo limitato da acciacchi e assenze (dovute a impegni vari). Il primo e il terzo set sono stati giocati in totale controllo, senza commettere particolari errori. Nella seconda frazione invece siamo leggermente calate di concentrazione, facendo troppi sbagli. Nonostante un po’ di fatica siamo riuscite a portare a casa un buon risultato, che ci serve a mantenere il nostro trend positivo. Ora testa bassa, verso la prossima partita».

Under18 ECCELLENZA - 13a giornata

Palasport di Lessona (BI)

GENERALI TEAMVOLLEY – L’Antica Farinata Pallavolo Ovada 0-3

(14-25/23-25/16-25)

Coach Ivan Turcich: «Una gara onestamente brutta e disputata male. Comunque meglio dell’andata, dove non c’era proprio stata storia: questa volta almeno un set siamo riusciti a giocarcelo. Il problema rimane: serve un pizzico di autocritica, a livello giovanile il contatto-palla è fondamentale per poter sviluppare i mezzi e l’esperienza necessari per sopperire alle situazioni caotiche, mentali o di gioco. Di sicuro, c’è da riflettere. A mio parere il potenziale della squadra è superiore a quello rispecchiato dalla classifica, ma come sempre il campo parla. Ci sono tanti dettagli su cui lavorare, e poco tempo».

Under16 ECCELLENZA - 13a giornata

Palasport di Lessona (BI)

DE MORI TEAMVOLLEY – Virtus Biella 0-3

(23-25/15-25/14-25)

Coach Marco Allorto: «Come spesso accade quando giochiamo alla mattina, la partenza del primo set è stata in salita. Questa volta però sembrava potesse cambiare qualcosa. Siamo riuscite a ricucire lo strappo fino a portarci sul -1 (23-24), ma la nostra rimonta si è nuovamente conclusa con un errore in attacco. Nella seconda e nella terza frazione abbiamo subito il contraccolpo mentale, commettendo troppi errori in fase di ricezione. Nota decisamente positiva: i cambi effettuati hanno comunque dato dimostrazione della crescita dell’intero collettivo».

Under14 Girone C - 9a giornata

Palasport di Lessona (BI)

CONAD TEAMVOLLEY – Pallavolo Scurato 3-0

(25-6/25-11/25-10)

Coach Benedetta Daffara: «Sicuramente, si tratta di tre punti che era necessario fare. Il focus, più che sulla partita in sé, deve andare sugli allenamenti di questa settimana, che ci prepareranno meglio alla sfida contro San Giacomo. Il match con Scurato ci ha comunque dato la possibilità di provare alcune situazioni e aspetti tecnici, già sperimentati nelle sedute precedenti».

Under12 4x4 - 1a giornata

Palestra C.S. “P. e A. Buzzi” di Trino V.se (VC)

Atena Volley Santhià Rossa – CONAD TEAMVOLLEY BLU 0-3

(11-15/7-15/10-15)

CONAD TEAMVOLLEY BLU – Atena Volley Santhià Bianca 3-0

(15-0/15-0/15-0)

Buzzi Volley Trino Bianca – CONAD TEAMVOLLEY BIANCA 3-0

(15-7/15-12/15-8)

Buzzi Volley Trino Blu – CONAD TEAMVOLLEY BIANCA 0-3

(3-15/1-15/8-15)

Coach Giulia Macchieraldo: «Era la prima giornata del campionato 4x4, e direi che le ragazze hanno risposto molto bene. La squadra Blu – costituita in larga parte da esordienti assolute – ha totalizzato due vittorie su due, superando la normale tensione iniziale ed esprimendosi sempre meglio. La formazione Bianca invece ha dovuto affrontare avversarie più solide, riuscendo comunque a portare a casa una partita: siamo comunque molto soddisfatte della qualità messa in campo e dell’atteggiamento competitivo che le atlete hanno dimostrato».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLU

Under18 ECCELLENZA

Sabato 24/1, ore 17. Palasport di Lessona (BI)

GENERALI TEAMVOLLEY – Euroadhesiv Omegna Pallavolo

Domenica 25/1, ore 17. Palasport di Lessona (BI)

GENERALI TEAMVOLLEY – Alessandria Volley

Under16 ECCELLENZA

Domenica 25/1, ore 11. Palestra L.S. “A. Antonelli” di Novara

Volley San Giacomo ITOF Novara – DE MORI TEAMVOLLEY

Under14

Sabato 24/1, ore 11. Palestra L.S. “A. Antonelli” di Novara

Volley San Giacomo – CONAD TEAMVOLLEY

Under12

Sabato 24/1, ore 10. Palasport di Lessona (BI)

BIGMAT TEAMVOLLEY – Multimed Volley Vercelli