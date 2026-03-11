“JUST THE WOMAN I AM”, gli Alpini di Mottalciata sempre presenti

In occasione di domenica 8 marzo, per la giornata “JUST THE WOMAN I AM” presso il Comune di Gifflenga, gli Alpini del Gruppo di Mottalciata hanno partecipato con grande solidarietà alla vendita delle gardenie per sostenere la lotta contro la sclerosi multipla. Questo anno si è trattato della terza edizione della manifestazione solidale che unisce sport, prevenzione e sostegno alla ricerca. Sono stati circa 350 i partecipanti che hanno preso parte alla corsa-camminata non competitiva. L’evento, promosso dal Comune di Gifflenga, si inserisce nel progetto nazionale dedicato alla raccolta fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro, con l’obiettivo di sensibilizzare al tempo stesso sull’importanza di corretti stili di vita e della prevenzione.

FERMIAMO LA SCLEROSI MULTIPLA CON UN FIORE!

Un piccolo gesto può fare una grande differenza: acquistando una gardenia, si contribuisce a ricerca e supporto per chi combatte questa malattia.