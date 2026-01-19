Valdilana, Trivero celebra Sant’Antonio Abate: comunità riunita tra fede e convivialità

Buona partecipazione a Trivero, nel comune di Valdilana, per la festa patronale della chiesetta di Sant'Antonio Abate, andata in scena nella mattinata di ieri, 18 gennaio. Qui, fedeli e famiglie hanno preso parte alla Santa Messa, seguita da un aperitivo offerto dagli amici della frazione.
