Valli Mosso e Sessera | 19 gennaio 2026, 16:30

Valdilana, Trivero celebra Sant’Antonio Abate: comunità riunita tra fede e convivialità

Buona partecipazione a Trivero, nel comune di Valdilana, per la festa patronale della chiesetta di Sant'Antonio Abate, andata in scena nella mattinata di ieri, 18 gennaio. Qui, fedeli e famiglie hanno preso parte alla Santa Messa, seguita da un aperitivo offerto dagli amici della frazione.

g. c.

