Valdilana sempre più green, nuova caldaia a cippato per il polo scolastico di Ronco

Il polo scolastico di Ronco si doterà di un nuovo impianto di riscaldamento con un occhio di riguardo al risparmio energetico. Nella giornata di giovedì, 5 marzo, è stato approvato dalla giunta comunale di Valdilana il progetto definitivo per la realizzazione e l'installazione di una nuova caldaia a cippato destinata al plesso scolastico che comprende l’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado.

L’intervento, dal valore complessivo di 517mila euro, rappresenta un investimento significativo in termini di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico. Il Comune ha preso parte ad un bando regionale alla fine del 2025 e, già nei primi mesi del nuovo anno, ha ottenuto un buon posizionamento in graduatoria.

"Siamo risultati tra i migliori – sottolinea con orgoglio il sindaco Mario Carli - È il segno evidente della qualità tecnica della nostra proposta. Sul fronte delle risorse economiche, la Regione ha già garantito un contributo pari a 300mila euro mentre la restante quota sarà richiesta al Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Il progetto adotta una soluzione che consente di valorizzare biomasse locali e ridurre l’impatto ambientale: un modello che favorisce la cosiddetta circolarità, trasformando una risorsa naturale in energia e contribuendo alla diminuzione delle emissioni”.

Dopo il via libera della giunta, l’iter entrerà nella fase operativa con la preparazione del progetto esecutivo, atteso entro la fine di marzo. Se i tempi saranno rispettati, l’avvio dei lavori è previsto subito dopo l’estate.