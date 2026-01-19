Bocce prima categoria, San Secondo Bennese sconfitta a Genova

Prima categoria. La San Secondo Bennese è stata sconfitta a Genova dalla Pergittone con il punteggio di 14-6.

Negli altri incontri della 6ª giornata si sono registrati i seguenti risultati: Saviglianese–Sangiorgese 18-2, Tre Valli–Ponte Masino 10-10, Trofarello–Stazzanese 8-12, Masera–Cairese 15-5, Vottignasco–Rapallese 14-6.

La classifica: Saviglianese 10 punti; Cairese, Trofarello e Stazzanese 8; Rapallese, Masera e Vottignasco 6; Ponte Masino 5; Tre Valli 4; San Secondo Bennese 3; Sangiorgese e Pergittone 2.

Restano da recuperare due incontri: Pergittone–Tre Valli (24/01) e Trofarello–Rapallese (14/02).