Bocce Serie A: CRC Gaglianico supera la Chiavarese al “Città di Biella” FOTO

È iniziato nel migliore dei modi il campionato di Serie A per il CRC Gaglianico Botalla Formaggi, che sabato scorso ha superato la Chiavarese Genova al “Città di Biella” con il punteggio di 13-11.

Contro la formazione ligure, che schierava ben quattro ex – Barbero, Bunino, Roggero e Zucca – il CRC Gaglianico ha chiuso il primo turno di gioco in leggero vantaggio. Decisivi i successi di Luca Negro nel combinato contro Enrico Barbero (27-22) e della terna composta da Simone Ariaudo, Silvano Cibrario e Davide Sari, vittoriosa 9-4 su Massimo Griva, Stefano Zucca e Carlo Bresciano. È arrivato invece un pareggio (4-4) nella prova a coppie con Davide Manolino e Davide Ponzo contro Mauro Bunino e Paolo Ballabene. Nell’individuale, Denis Pautassi ha ceduto 6-11 a Carlo Ballabene.

Nel secondo turno è stata la Chiavarese a prendere il comando del gioco. L’unico a portare punti per il CRC è stato ancora Negro, autore di un’ottima prova di tiro di precisione vinta 29-22 contro Bunino, mentre nell’altra prova Manolino ha perso 12-20 contro Griva. Sconfitta anche nelle due prove veloci: nella staffetta Pegoraro (29 su 31) e Ariaudo (21 su 28), troppo falloso, hanno totalizzato 50 su 59, dovendosi arrendere a Mauro Roggero, autore di un perfetto 31 su 31, e a Mattia Falconieri, vincenti con 53 su 59. Stesso esito nel tiro progressivo, dove a Pegoraro non sono bastati 44 su 50 contro i 46 su 50 di Falconieri.

All’inizio dell’ultimo turno la Chiavarese era avanti 9-7 e il CRC Gaglianico era chiamato a reagire dopo le troppe prove tradizionali perse fino a quel momento. Il riscatto è arrivato grazie alle due coppie: Manolino e Cibrario si sono imposti 9-5 su Griva e Paolo Ballabene (poi sostituito da Barbero), mentre Pautassi e Ponzo hanno vinto 8-3 contro Carlo Ballabene e Pier Luigi Cagliero (poi sostituito da Marco Carlevaro). Le sorti dell’incontro sono così passate agli individuali, protagonisti di due sfide al cardiopalma: Ariaudo ha perso di misura 6-7 contro Zucca, ma Negro ha avuto la meglio su Bunino per 5-4, regalando il successo finale al CRC Gaglianico.

Risultati della 7ª giornata del girone di andata:

Quadrifoglio Udine – Auxilium Saluzzo Udine 17-7;

Marenese – Bocce Mondovì Cuneo 8-16;

CRC Gaglianico – Chiavarese 13-11;

La Perosina Torino – Noventa Venezia 14-10;

Nus – Brb Ivrea 2-22.

Classifica: Brb Ivrea 26 punti; Chiavarese e La Perosina 19; CRC Gaglianico 16; Marenese e Noventa 13; Mondovì 12; Quadrifoglio 6; Auxilium 5; Nus 3.

Restano da recuperare due incontri: La Perosina–Quadrifoglio (01/02) e Auxilium Saluzzo–Bocce Mondovì (15/02).