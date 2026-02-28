Biella Favaro, spostamento temporaneo del seggio elettorale 40

In occasione del Referendum Costituzionale 2026, il Comune di Biella informa che la sezione elettorale 40 è stata temporaneamente trasferita dall’ex Scuola Primaria di via Rivetti 7 all’ex Soggiorno Anziani di Biella Favaro, in Strada Oliveri 6.
Gli elettori in possesso della tessera elettorale riportante la sezione 40 dovranno pertanto recarsi nella nuova sede. Anche se sulla tessera è indicato il precedente indirizzo, sarà comunque possibile votare regolarmente nel nuovo seggio, trattandosi di uno spostamento temporaneo della medesima sezione.
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Elettorale presso Palazzo Oropa, in via Battistero 4, ai numeri 0153507302 e 0153507504, oppure scrivere a elettorale@comune.biella.it o protocollo@cert.comune.biella.it.