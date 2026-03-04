Cerrione: Onoranze Funebri Destefanis inaugura la nona sede in provincia di Biella, a Vergnasco FOTO e VIDEO

Le Onoranze Funebri Destefanis rafforzano la propria presenza sul territorio con l’apertura della nona sede in provincia di Biella, situata a Vergnasco, frazione di Cerrione, in via Monte Bianco n. 1. Un ulteriore passo volto a garantire maggiore prossimità, continuità operativa e supporto alle famiglie in un momento particolarmente delicato.

La nuova apertura nasce dalla collaborazione con Sabrina Bordogni, professionista del settore che seguirà direttamente la sede di Vergnasco, contribuendo a consolidare la presenza dell’agenzia nell’area di Cerrione e nei comuni limitrofi. Anche nella nuova struttura sarà garantita reperibilità 24 ore su 24, in linea con l’organizzazione dell’impresa, attiva dal 1967 e da anni punto di riferimento nel Biellese.

Per Sabrina si tratta di un ritorno significativo in un ambito che conosce profondamente. Per quasi diciotto anni ha infatti gestito un’impresa funebre insieme alla madre, Annarella Lacchio, originaria di Salussola, prima di dover cessare l’attività per motivi di salute. Un percorso professionale e umano che oggi riprende in collaborazione con la famiglia Destefanis.

"Per quasi diciotto anni ho gestito un’impresa funebre insieme a mia mamma, poi per problemi di salute ho dovuto cederla. Con il signor Massimo Destefanis siamo sempre rimasti in buoni rapporti e lui mi ha sempre aiutata. Oggi per me è motivo di orgoglio rimettermi in gioco e tornare a svolgere questo servizio. Non lo considero soltanto un lavoro: per me significa stare vicino alle persone in un momento difficile. Mi emoziona vedere che, anche dopo vent’anni, ci sono persone che si ricordano di me. Sono felice di poter essere di nuovo un punto di riferimento per loro e di poter aiutare Massimo ed il figlio Michael, così come loro hanno aiutato me".

L’impresa Destefanis, fra gli incarichi di rilievo seguiti nel tempo, è legata da decenni alla famiglia di San Pier Giorgio Frassati. Dal 1981 l’agenzia ha accompagnato le diverse fasi del percorso ecclesiastico che ha condotto alla canonizzazione del Santo, proclamato il 7 settembre 2025 in Piazza San Pietro. Nel corso degli anni ha curato le traslazioni delle spoglie in diverse città italiane e all’estero, toccando luoghi simbolici e tappe di rilievo internazionale, tra cui la Giornata Mondiale della Gioventù di Sydney nel 2008.

Destefanis mette inoltre a disposizione, a titolo gratuito, il servizio di casa funeraria: uno spazio riservato, tranquillo e indipendente dove le famiglie possono vegliare il proprio caro in un ambiente raccolto e decoroso, con parcheggio privato e in posizione comoda, nelle immediate vicinanze del nuovo ospedale di Biella-Ponderano.

Sede principale – Casa Funeraria

Corso San Maurizio 9/A – Biella

Tel. 015 8494657

Cell. 335 7045090 / 335 1381264

E-mail: onoranze.destefanis@gmail.com

Sito web: www.onoranzefunebridestefanis.it

Reperibilità 24 ore su 24.