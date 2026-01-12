Bocce, al via i tornei invernali del 2026

Iniziano in settimana i tornei invernali del 2026. Mercoledi a Biella e giovedì a Buronzo.
A "Città di Biella" mercoledì sera, con inizio alle 21, saranno in campo 16 quadrette in formazione CCDD.
Per il girone A: Burcina Mosca-Burcina Rossetti, San Secondo Bennese Boccaletti-Piatto Sport Gabasio, Ternenghese Ronchese Pellielo-Ternenghese Ronchese Ottino, Viglianese Pavignano-Valle Elvo Mazza.
Per il girone B: Ternenghese Ronchese Miglietti-Valle Elvo Rasi, Bocce Valdengo Crappa-Novara Mocce Siracusa, San Secondo Bennese Loro-Torrazzese Giansetti, Burcina Milani-Cossato Bocce Andreoletti.