 / EVENTI

EVENTI | 12 gennaio 2026, 06:50

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 9 all'11 gennaio 2026

Dall'attualità alla cronaca, passando per gli eventi e lo sport.

eventi weekend

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 9 all'11 gennaio 2026

Attualità

Crans-Montana, Martigny ricorda le 40 vittime: Mattarella incontra i familiari di Elsa e Leonardo 

Progetto e viabilità, a Biella il Comune incontra i residenti di Riva per i lavori di via Italia

Regione, anche la Protezione Civile del Piemonte all’udienza di fine Giubileo con il papa

Taglio del nastro a Pralungo, inaugurato il nuovo ponte per il Favaro di Biella

Biella, al via i lavori di riqualificazione di via Italia: allestito il cantiere 

Cronaca

Biella, incendio in via Italia: in corso le operazioni di spegnimento 

Uomo investito in Superstrada, è grave in ospedale

Una lite degenera in rissa a Gaglianico: arrivano i Carabinieri

Mongrando, incidente nella notte: auto sbanda e finisce contro guardrail 

Scontro tra auto a Salussola, una si ribalta sulla strada 

Biella, via Costa di Riva chiusa al traffico per ghiaccio sulla strada

Sinistri stradali a Sagliano e Gifflenga, arriva anche il 118 

Cossato, rientra a casa e trova la porta forzata: ladri in fuga senza bottino

Biella, un'altra aggressione in carcere. Il SiNAPPe denuncia: “Chiediamo interventi immediati” 

Eventi

Gusti e sapori protagonisti a Tollegno: la polenta concia fa il pieno di consensi 

Tradizione e comunità a Verrone, la Festa del Ringraziamento unisce passato e presente 

Gaglianico, l’assemblea degli Alpini celebra l’impegno sul territorio: donato libro commemorativo al sindaco

Musica, pubblico e tanta allegria: il Gran Ballo di Carnevale conquista Pray 

Croce Rossa, a Biella grande successo per la storica Fagiolata Benefica 

Miagliano celebra Sant’Antonio Abate: pane benedetto nel segno della tradizione 

Musica e comunità a Biella, il Concerto degli Auguri incanta San Cassiano

Sport 

Dakar 2026, Serena Rodella e il Ladies Dakar Team sono a metà gara 

Calcio, traguardo speciale per Naamad: sono 150 presenze con la maglia della Biellese

Scuola Pallavolo Biellese, buona ripartenza per la Serie C 

Rimonta incredibile, il TeamVolley espugna Gorla 

Calcio, doppio rigore per tre punti targati Beltrame: la Biellese sbanca il fortino della Valenzana Mado

Biella Rugby, vittoria rimandata: successo per Rangers Vicenza 

Redazione

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore