Biella, dopo la Logistica un’altra novità all’ITIS: il modello “4+2” per l’indirizzo Sistema Moda

Anno scolastico denso di novità quello che si inaugurerà all’ITIS “Q. Sella” da settembre 2026: oltre all’avvio del corso quinquennale di Logistica e trasporti, attuato per formare tecnici in grado di gestire ed efficientare i processi industriali di approvvigionamento dei materiali e di distribuzione del prodotto finito, un’altra iniziativa riguarderà l’indirizzo Sistema Moda.

Si tratta di un nuovo percorso che riduce da cinque a quattro gli anni necessari per conseguire il diploma di maturità erogando lo stesso monte ore di lezione grazie alla revisione del curricolo scolastico; al termine del percorso l’allievo potrà scegliere se inserirsi nel mondo del lavoro, proseguire gli studi presso una qualsiasi facoltà universitaria o usufruire di ulteriori due anni di formazione presso l’ITS TAM di Biella in un percorso di alta specializzazione che gli permetterà di inserirsi nei settori strategici del sistema economico-produttivo con un profilo altamente qualificato: il percorso ITS coniuga infatti praticità ed esperienza grazie al 40% del monte ore dedicato a stage aziendali.

Il modello “4+2” risponde pertanto alla necessità di offrire ai giovani un percorso maggiormente flessibile, moderno e aderente all’evoluzione del mondo produttivo e contribuisce al contrasto della dispersione scolastica e alla formazione di profili professionali richiesti dal territorio. Le aziende del comparto tessile-moda manifestano infatti un crescente fabbisogno di tecnici qualificati, aggiornati sulle tecnologie digitali, sui processi innovativi e sui nuovi paradigmi della sostenibilità.

La filiera formativa articolata sul modello “4+2” prevede dunque: quattro anni di scuola secondaria di secondo grado strutturati in maniera intensiva e innovativa, con un significativo potenziamento delle attività laboratoriali, delle esperienze pratiche in azienda, dell’impiego di tecnologie digitali, dei moduli legati alla sostenibilità e delle discipline STEM; due anni di percorso ITS ai quali gli studenti potranno accedere direttamente, senza prove di selezione, grazie alla preparazione specifica acquisita nel percorso quadriennale.

Al termine del corso, con Esame di Stato, si consegue il Diploma di Tecnico Superiore di V livello. La realizzazione del progetto si fonda sulla collaborazione con aziende ed enti formativi del territorio; in particolare le aziende, oltre a partecipare alla progettazione della didattica, mettono a disposizione esperti e laboratori avanzati e si attivano per la realizzazione di esperienze formative negli ambienti di lavoro.