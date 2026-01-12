Dopo il grande successo dell'edizione precedente, torna a Gaglianico la "TombolAlpina Benefica", riproposta dal gruppo degli Alpini. L'appuntamento è per le 20 di venerdì 16 gennaio nei locali della sede. Il divertimento è assicurato, con tanti premi e buon cibo da degustare in compagnia.
In Breve
lunedì 12 gennaio
domenica 11 gennaio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, una giornata spirituale dedicata a San Francesco d'Assisi: presente anche Monsignor Vittorio Viola
A Biella è in programma una giornata spirituale dedicata a San Francesco d'Assisi. Una...