Circondario | 12 gennaio 2026, 08:50

Torna a Gaglianico la TombolAlpina Benefica

Torna a Gaglianico la TombolAlpina Benefica (foto di repertorio)

Dopo il grande successo dell'edizione precedente, torna a Gaglianico la "TombolAlpina Benefica", riproposta dal gruppo degli Alpini. L'appuntamento è per le 20 di venerdì 16 gennaio nei locali della sede. Il divertimento è assicurato, con tanti premi e buon cibo da degustare in compagnia.

