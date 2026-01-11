Biella, via Costa di Riva chiusa al traffico per ghiaccio sulla strada

A Biella, nella mattinata di oggi, 11 gennaio, è stata chiusa al traffico via Costa di Riva a causa, stando alle informazioni raccolte, di una perdita d’acqua che, complice il freddo, ha provocato la formazione di una lastra di ghiaccio sulla carreggiata, rendendo la strada pericolosa per la viabilità.

L’area è stata transennata per evitare il passaggio dei veicoli e garantire la sicurezza degli automobilisti. La situazione è stata rilevata nel corso dei controlli sul territorio effettuati dagli agenti della Polizia Locale. È previsto un intervento tecnico a partire dalla giornata di domani da parte del personale preposto.

Si raccomanda agli utenti della strada di prestare attenzione alla segnaletica e di utilizzare percorsi alternativi fino a quando la situazione non sarà tornata alla normalità.