Musica e comunità a Biella, il Concerto degli Auguri incanta San Cassiano FOTO e VIDEO

Un momento di condivisione musicale aperto alla comunità, nel clima delle festività natalizie. Stiamo parlando del Concerto degli Auguri, inserito nel programma di Natale in Riva 2025 e andato in scena nel pomeriggio di oggi, 11 gennaio, nella chiesa parrocchiale di San Cassiano.

L’evento ha visto protagonista l’Orchestra Filarmonica Biellese, diretta dal Manuele Filisetti. Fondata nel 1971 dal maestro Emilio Straudi, è una realtà musicale storica del territorio: in oltre cinquant’anni di attività ha realizzato più di 200 concerti nel Biellese e nelle province limitrofe, proponendo rassegne che spaziano dalla musica barocca al romanticismo, includendo opere e operette, con particolare attenzione alla tradizione viennese.

Attualmente l’organico è composto da circa venticinque elementi tra archi e legni, provenienti dal Biellese e dalle zone limitrofe. La loro prova è stata particolarmente apprezzata dal nutrito pubblico tanto da condividere calorosi applausi.