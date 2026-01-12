Biella, trovata una micina: a chi appartiene?

“Da un po' di giorni viene spesso da noi questa micina, passando dal giardino. Sembra che arrivi da Cossila: taglia piccola, sarà 3 chili, con un'età stimata di 10 anni, non ha microchip. Molto affettuosa e sempre affamata. Se qualcuno la cercasse sta bene e viene da noi un po' a tutte le ore, notte compresa. Noi siamo felici di ospitarla e darle pappe e coccole”.

È il messaggio giunto all'attenzione della redazione da alcuni cittadini. Se il proprietario la riconoscesse non esiti a inviare un'email a redazione@newsbiella.it