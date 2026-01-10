Calcio, traguardo speciale per Naamad: sono 150 presenze con la maglia della Biellese

Felice traguardo per Jabir Naamad. Questa mattina il giocatore della Biellese è stato celebrato dai suoi compagni di squadra poco prima dell'allenamento di rifinitura di oggi, 10 gennaio.
L'occasione? Le 150 presenze ottenute in campionato con la maglia bianconera, raggiunte domenica nella sfida con la Lavagnese. Per lui una divisa celebrativa e personalizzata con il numero 150.
Un momento condiviso, non solo con i giocatori, ma anche con lo staff tecnico e la dirigenza al gran completo. Per l'occasione, è stato realizzato anche un video, poi diffuso sui canali social della società laniera.