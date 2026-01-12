Biella, l'Arte dell'Ascolto in scena all'Accademia Perosi: Musica, lavoro e grandi maestri

Qual è l'arte dell'ascolto? A rispondere è Filippo Poletti con il suo nuovo libro "L'arte dell'ascolto: musica al lavoro"

Mercoledì sera alle 18:00, il consueto appuntamento di "Piazzo Perosi" ospita un viaggio tra note e parole, guidato dal giornalista Filippo Poletti e accompagnato dal pianoforte di Angelica Hope Roblin.

C'è un filo sottile ma resistente che lega la produttività alla melodia, la leadership al ritmo, e il successo professionale alla capacità di ascoltare veramente. Questo mercoledì, all'Accademia Perosi, siamo invitati a scoprire questo legame durante un nuovo appuntamento di #piazzoperosi.

Protagonista della serata sarà Filippo Poletti, giornalista, LinkedIn Top Voice e musicologo, che presenterà il suo libro: “L'arte dell'ascolto: musica al lavoro” . Non una semplice presentazione letteraria, ma un percorso sensoriale arricchito dalle note del pianoforte di Angelica Hope Roblin .

120 Voci, un unico coro

Il volume di Poletti è un'opera monumentale che raccoglie 120 interviste in 384 pagine, offrendo uno spaccato inedito su come la musica influenza la vita di alcune delle più grandi personalità del nostro tempo. I protagonisti sono suddivisi in sette macrocategorie — arti e mestieri, diritto ed economia, scienze, scrittura, società, spettacolo e sport — e includono nomi che hanno fatto la storia dell'Italia e del mondo.

Tra le pagine del libro risuonano le voci di giganti come Rita Levi-Montalcini e Umberto Veronesi, l'estro di Giorgio Armani e Krizia, la cultura di Piero Angela e Indro Montanelli, fino alla creatività di Dario Fo, Enzo Jannacci e Alda Merini. Ma anche icone pop e contemporanee come Al Bano o Carlo Verdone...

Oltre la lettura: l'equilibrio tra musica e vita

L'obiettivo della serata, così come del libro, è ambizioso: far innamorare il pubblico della musica e promuovere il concetto di equilibrio musica-vita . Si tratta di una ricerca di equilibrio tra le note e la quotidianità, capace di migliorare il benessere personale e le relazioni con il mondo.

Come sottolinea l'autore, l'ascolto non è solo un atto passivo, ma un'arte necessaria: "Essenziale per il buon funzionamento democratico, in azienda, in famiglia, in amore, in amicizia e in politica". Un'arte che la società contemporanea spesso dimentica, ma che Poletti riporta prepotentemente alla ribalta.

Per rendere l'esperienza ancora più immersiva, il libro è collegato a una playlist su Spotify di ben 34 ore , che spazia dalla tragedia greca ai Pink Floyd, da Bach a Vasco Rossi, da Verdi a Taylor Swift. Durante la serata, sarà il tocco dal vivo di Angelica Hope Roblin a evocare queste atmosfere, creando un dialogo perfetto tra parola scritta e suono.

I Protagonisti della Serata

Filippo Poletti classe 1970, è una figura poliedrica nel panorama della comunicazione italiana. Giornalista professionista e Top Voice di LinkedIn, unisce una laurea in musicologia e studi al Conservatorio "G. Verdi" di Milano a un Executive MBA al Politecnico. Già copista per Casa Ricordi e oggi formatore e speaker (anche TEDx), cura dal 2017 una rubrica giornaliera sulle buone notizie lavorative. Autore prolifico, ha firmato opere come Dizionario dell'opera , MBA Power e Grammatica del nuovo mondo .

Angelica Hope Roblin Pianista di talento, accompagnerà la narrazione con esecuzioni che trasformeranno la presentazione in un concerto narrativo, sottolineando emotivamente i passaggi chiave del libro.