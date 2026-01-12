Incendio in uno scantinato, a Pray scatta l'allarme

Scatta l'allarme a Pray per un incendio scoppiato, stando alle prime informazioni, all'interno di uno scantinato. Ad allertare il 112 un passante nel tardo pomeriggio di oggi, 12 gennaio. L'intervento tempestivo delle squadre di Biella e Ponzone ha evitato conseguenze ben più gravi e ora la situazione è sotto controllo. In fase di accertamento le cause del rogo.