Weekend di emozioni per l'Occhieppese Pallavolo: trionfi e battaglie al cardiopalma

È stato un fine settimana intenso per le giovani atlete dell'ASD Occhieppese Pallavolo, impegnate su tre fronti diversi. Il bilancio parla di due vittorie e una sconfitta di misura, ma soprattutto di tanta grinta messa in campo.

Under 18: Vittoria in Rimonta a Pralungo

Domenica 11 gennaio, le ragazze dell'Under 18 hanno espugnato il campo del Gruppo Sportivo Tollegno con un solido 1-3. Dopo un primo set sottotono, perso 25/18, l'Occhieppese ha saputo reagire con determinazione.

Prendendo in mano le redini del match, le bianco-rosse hanno inanellato tre set vincenti (22/25, 19/25, 19/25), dimostrando grande tenuta mentale e portando a casa tre punti preziosi.

Under 16: Maratona al cardiopalma contro Cigliano

Nella palestra di casa "Schiapparelli", l'Under 16 è stata protagonista di una vera e propria battaglia contro il Volley Cigliano. La partita sembrava compromessa dopo i primi due set dominati dalle ospiti (11/25, 8/25).

Tuttavia, l'Occhieppese ha compiuto un'impresa sfiorata: ha riaperto il match vincendo il terzo set ai vantaggi (26/24) e dominando il quarto (25/16). Solo un tie-break infinito, terminato 15/17 per Cigliano, ha negato alle padrone di casa una rimonta che sarebbe stata storica. Un punto guadagnato che vale oro per il morale.

Under 14: Dominio Assoluto contro Scurato

Tutto facile, invece, per l'Under 14 tra le mura amiche. Le giovanissime dell'Occhieppese non hanno lasciato spazio alla Pallavolo Scurato, archiviando la pratica con un netto 3-0. I parziali (25/15, 25/13, 25/12) raccontano di una superiorità schiacciante in ogni fondamentale, confermando l'ottimo stato di forma del gruppo.