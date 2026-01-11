Croce Rossa, a Biella grande successo per la storica Fagiolata Benefica FOTO

Questa mattina, 11 gennaio, si è svolta la tradizionale fagiolata presso il cortile della Croce Rossa di Biella: un evento che ha unito tradizione, solidarietà e comunità. Per l’occasione, sono stati preparati 150 chili di fagioli e altrettanti di salame per circa 1400 porzioni, distribuite interamente a tutti i presenti.

“Abbiamo avuto il piacere di accogliere anche il frate di San Sebastiano a Biella, venuto a dare la benedizione e portare il suo saluto durante questo importante momento – spiegano dalla CRI di Biella - La preparazione di questo tipico piatto di Carnevale è iniziata ieri con la scelta degli ingredienti e si è conclusa stamattina, alle prime luci dell’alba, con l’accensione dei paioli".

Alle 12 tantissimi cittadini si sono riuniti per gustare questa prelibatezza e sostenere un’importante causa benefica. "Il ricavato della giornata verrà devoluto a Croce Rossa Italiana - Comitato di Imperia, che, a causa di un incendio, ha subito gravi danni ai mezzi e alla sede del Comitato - sottolinea la CRI - Grazie di cuore a tutti i volontari, dipendenti e ai partecipanti che hanno reso possibile questa splendida giornata”.