Medicina di prossimità, a Vigliano Biellese il camper attrezzato dell'ASL Biella per 3 giorni

Nell’ambito del Progetto Camper “Cure primarie e territorio: l’Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC) e la medicina di prossimità nell’ASL di Biella”, il camper attrezzato per i servizi sanitari di prevenzione-informazione, con particolare attenzione alla popolazione anziana, fragile o svantaggiata, sarà presente a Vigliano Biellese in via Libertà (parcheggio associazione sportiva Vilianensis) nei giorni 20-21-22 gennaio, dalle 10 alle 16.

I servizi offerti ai cittadini ad accesso diretto, da parte dell’Infermiere IFeC sono: rilevazione dei parametri vitali: pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno; informazioni sui servizi dell’ASL di Biella e sulle modalità di accesso; sensibilizzazione alla campagna di vaccinazione antinfluenzale; promozione di corretti stili di vita; prevenzione degli incidenti domestici; screening per la prevenzione delle epatopatie attraverso elastografia epatica (attivo il venerdì); educazione sanitaria al paziente e al caregiver; supporto all’autogestione della terapia farmacologica; informazioni sul Fascicolo Sanitario Elettronico.