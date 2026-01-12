 / Benessere e Salute

Innovazione in sanità per la salute, i cittadini incontrano l'ASL Biella: nuovo evento all'orizzonte

Nuovo appuntamento all'orizzonte per “Innovazione in sanità per la salute. I cittadini incontrano i professionisti dell'ASL Biella”. L'evento, in programma alle 18 di venerdì prossimo, 16 gennaio, al Circolo Sociale Biellese, vedrà la partecipazione dei medici di Ostetricia e Ginecologia.

Dalla giovinezza alla menopausa, un’occasione per conoscere da vicino i servizi dell’ASL Biella, volti alla prevenzione e alla cura della donna in ogni fase della vita. L'accesso è libero. A seguire, si terrà un aperitivo solidale con i professionisti.

