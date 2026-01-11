Calcio, doppio rigore per tre punti targati Beltrame: la Biellese sbanca il fortino della Valenzana Mado

La Biellese non sbaglia dal dischetto. Grazie alla doppietta su rigore di Beltrame i lanieri espugnano il fortino della Valenzana Mado e si portano nei quartieri nobili del girone di Serie D, con 29 punti a favore. Per i bianconeri si tratta dell'8° vittoria in campionato su 19 incontri disputati.
In Eccellenza resta senza reti l'incontro tra Baveno Stresa e Città di Cossato mentre cade 3 a 0 la Fulgor Chiavazzese in casa del Druentina. In Promozione giornata no per il Ceversama: ko di misura davanti al proprio pubblico con il Quincinetto Tavagnasco (1-0).
In Prima Categoria, il Gaglianico conquista il primato del gruppo grazie al successo di 2-1 con la Mappanese. Sorridono anche Torri Biellesi (4-1 al Saint-Christophe) e Valle Elvo (2-1 all'Agliè). Pari per la Valle Cervo Andorno con la Bosconerese (1-1) e Ponderano al tappetto con Cigliano (2-1).
Infine, niente gare in Seconda e Terza Categoria: le formazioni biellesi scenderanno in campo a fine gennaio.