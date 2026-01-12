 / Cossato e Cossatese

Cossato e Cossatese | 12 gennaio 2026, 07:00

A Cossato il cammino teatrale nella vita di San Pier Giorgio Frassati

cossato frassati

A Cossato il cammino teatrale nella vita di San Pier Giorgio Frassati

Appuntamento al teatro comunale di Cossato con “Beatus – 100 anni sui passi di Pier Giorgio”. L'evento avrà inizio alle 21 di sabato 17 gennaio. L'ingresso è libero. Si tratta di un cammino teatrale nella vita di San Pier Giorgio Frassati.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore