Raccolta rifiuti urbani, in arrivo novità a Quaregna Cerreto

Le disposizioni Europee e Regionali richiedono una riduzione delle emissioni in atmosfera, un principio che sta adottando anche S.E.A.B. SPA Società preposta alla raccolta di rifiuti urbani.

Vediamo nel dettaglio cosa cambierà a Quaregna Cerreto a partire dal 01.07.2026 ed entro il 30.06.2027:

Raccolta indifferenziata: 1 volta ogni 2 settimane (una sì e una no)

Calendario raccolta: le date saranno trasmesse ai Comuni in prossimità del nuovo avvio

Mastelli: fino a 4 persone restano quelli in dotazione, da 5 componenti in su i residenti potranno presentare al Comune domanda per ottenere contenitori più grandi.

Pannolini e Pannoloni: le famiglie interessate possono richiedere in Comune la tessera gratuita per poter accedere agli appositi contenitori carrellati automatici.

Sfalci verdi e Potature: I consueti sacconi bianchi saranno sostituiti da contenitori verdi a due ruote dalla capacità di 240 litri con possibilità di richiedere tre unità in base alle esigenze. Coloro che scelgono di continuare ad utilizzare il saccone bianco (detto big bag) dovranno provvedere in proprio a caricare il sacco e portarlo all’Ecocentro perché la ditta S.E.A.B. SPA non provvederà più allo svuotamento dei sacchi.

Prenotazione contenitori a due ruote per il verde: 31 marzo 2026

Costo dei contenitori : come il Cartesio e i sacconi bianchi anche i contenitori del verde saranno a carico dei richiedenti .