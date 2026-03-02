Furto a Biella, da casa spariscono gioielli e 400 euro

Amaro rientro per una donna di Biella. Nella giornata di ieri, 1° marzo, approfittando della sua assenza, i ladri hanno forzato la porta d'ingresso della sua abitazione in cerca di oggetti preziosi. Alla fine, dopo aver rovistato nelle diverse stanze, si sarebbero allontanati con circa 400 euro e alcuni monili in oro. Sono in corso i dovuti accertamenti affidati ai militari dell'Arma, impegnati nelle indagini di rito.