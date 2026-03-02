 / CRONACA

CRONACA | 02 marzo 2026, 11:40

Furto a Biella, da casa spariscono gioielli e 400 euro

Indagano i Carabinieri.

Furto a Biella, da casa spariscono gioielli e 400 euro (foto di repertorio)

Furto a Biella, da casa spariscono gioielli e 400 euro (foto di repertorio)

Amaro rientro per una donna di Biella. Nella giornata di ieri, 1° marzo, approfittando della sua assenza, i ladri hanno forzato la porta d'ingresso della sua abitazione in cerca di oggetti preziosi. Alla fine, dopo aver rovistato nelle diverse stanze, si sarebbero allontanati con circa 400 euro e alcuni monili in oro. Sono in corso i dovuti accertamenti affidati ai militari dell'Arma, impegnati nelle indagini di rito. 

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore